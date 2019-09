Calemme, As: “Llorente può dare il suo contributo, James-Napoli molto difficile”

Mirko Calemme, giornalista di As, è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli; argomenti principali del suo intervento sono stati Llorente e James Rodriguez.

Il giornalista di As Mirko Calemme ha detto la sua sull’acquisto di Fernando Llorente da parte del Napoli; per lui l’attaccante può dare il suo contributo, sia dall’inizio che nei minuti finali. Poi ha proseguito parlando di James Rodriguez, che ha definito il suo arrivo al Napoli “alquanto improbabile”.

Di seguito le sue parole:

“Llorente è un calciatore che potrebbe risolvere la partita negli ultimi minuti di gioco e non solo, potrebbe giocare anche dall’inizio certe gare. Condivido l’operazione degli azzurri. Ha giocato la finale di Champions League, non arriva in condizioni precarie o a svernare, darà un ottimo contributo.

Fernando Llorente è una prima punta, così come Milik e finalmente il Napoli ha due prime punte di livello. James Rodriguez? Ormai vedo l’arrivo del colombiano alquanto improbabile. I blancos hanno deciso di non cedere il colombiano dopo il 7-3 subito dall’Atletico, tale scelta è definitiva.“

