In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Cristophe Berard, le Parisien.

“Attualmente Mauro Icardi è a Parigi per le visite mediche. Abbiamo parlato con Leonardo, per ora non è ufficiale in quanto le due squadre devono ancora definire gli ultimi aspetti. Sarà un prestito con opzione. La trattativa non è finita, l’attaccante deve ancora confrontarsi con la propria società, ma credo che l’affare all’80% si farà”.

