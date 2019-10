Polverosi su Allan: “Non è più determinante come tempo fa”

A Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista per il Corriere dello Sport; nel suo intervento, si è soffermato a parlare di Allan.

Alberto Polverosi ha parlato di Allan nel suo intervento a Punto Nuovo Sport Show. Il giornalista del Corriere dello Sport, in particolare, ha sottolineato il fatto che per lui è calato nell’ultimo periodo, dopo l’accostamento al PSG.

Poi ha puntualizzato il fatto che al Napoli manca un suo sostituto; di seguito le sue parole:

“Per come gioca il Napoli, servirebbe un vero sostituto di Allan. È un giocatore fondamentale per gli equilibri. Quando Ancelotti allenava al Milan e non c’era Gattuso, si affidava ad Ambrosini. Nel Napoli non c’è un Ambrosini della situazione, se Allan non sta bene la squadra poi soffre.

Il calcio del Napoli è molto offensivo ma non ha grande interdizione in mezzo al campo; Zielinski ed Elmas non garantiscono il lavoro di interdizione. A me sembra che Allan, da quando c’è stato l’accostamento al Paris Saint-Germain, è calato, non è determinante come tempo fa.“

