Premier League, incredibile rimonta del Wolverhampton: il City perde ed è a -14 dal Liverpool

Clamoroso in Premier League, il City in 10 uomini va avanti 2-0, poi arriva la rimonta del Wolverhampton. Aumenta il distacco dal Liverpool.

Incredibile successo del Wolverhampton che, sotto di due gol contro il Manchester City alla fine acciuffa la vittoria al 90′. Alla squadra di Guardiola non basta la doppietta di Sterling per sopperire al fatto di aver giocato per circa 80′ con un uomo in meno. Al 12′, infatti, i Citizens restano in dieci per l’espulsione del portiere Ederson, reo di un brutto fallo. Pep Guardiola è costretto a rivedere la formazione e, quindi, Sergio Aguero, che era stato schierato dal primo minuto, lascia il campo per consentire l’ingresso del secondo portiere Claudio Bravo.

Nonostante l’inferiorità numerica il City passa in vantaggio con Sterling che prima ripete, poi si fa parare un rigore, ma è rapido ad arrivare sulla respinta e battere Rui Patricio. Il raddoppio arriva al 5′ della ripresa, ancora con Sterling. Qui inizia la rimonta della squadra di casa che al 10′ accorcia le distanze con Traore, poi al 37′ raggiungono il pareggio con Jimenez. Al 45′ Matt Doherty porta in vantaggio i padroni di casa che, così, ribaltano il risultato conquistando i tre punti ed il quinto posto (30), sconfiggendo il Manchester City che così perde l’occasione per balzare al secondo posto.

