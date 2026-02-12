Presentazione della campagna “Sang Pe Napule”, promossa da Sorgesana in collaborazione con AVIS e SSC Napoli

“Sang Pe Napule”: la conferenza allo stadio Maradona con i protagonisti. Bianchini: “Vorrei far togliere il cartello “impossibile visitare lo stadio” per garantire al tifoso che viene dall’Argentina di fare una foto ricordo”

Tommaso Bianchini (Direttore Generale Area Business SSC Napoli): “Napoli è una città sanguigna eppure è capoluogo penultimo in classifica nelle donazioni di sangue. Per questo ho accolto l’invito di Gabriella Cuzzone. Il modello Napoli è una eccellenza nel panorama internazionale. Con autoproduzione delle maglie e altro, ulteriore affermazione del brand in tutto il mondo, con Valentina De Laurentiis il nostro è diventato un fashion brand. Abbiamo fatto tante azioni per il territorio. Oggi parliamo di vita. Chi non si è trovato in situazione di emergenza? Abbiamo dato piena disponibilità. Infrastrutture? L’idea del presidente è fare un nuovo stadio non mettere pezze al vecchio. Perdiamo 70 milioni l’anno non avendo un nuovo stadio. Abbiamo bisogno di strutturare un Napoli che sia solido nel tempo, dunque è prioritario un impianto adeguato, economicamente produttivo. Il Napoli è un ponte tra Napoli e i napoletani nel mondo. I margini di crescita del brand? Il nuovo stadio. Questo ha una magia, ma anche carenze strutturali. Il merchandising sta andando bene sul territorio nazionale la sfida è avere ricavi dall’estero con insediamenti su territorio target. Obiettivo personale è far togliere il cartello “impossibile visitare lo stadio” per garantire al tifoso che viene, per esempio, dall’Argentina di fare una foto ricordo”.

Gabriella Cuzzone (Direttore Marketing Acqua Sorgesana)” Il calcio Napoli ha dato piena disponibilità per questo progetto che avrà tanta risonanza, occorre far acquisire consapevolezza ai cittadini, opera di sensibilizzazione al pubblico tramite anche il supporto dei calciatori. Faremo insieme al club una serie di azioni. Punti raccolta nel prepartita? Non sono le condizioni ideali per tanti motivi”.

Antonio Rusciano (Responsabile Comunicazione AVIS Regione Campania): “Il sangue serve sempre, con una sacca di sangue si possono salvare almeno 3 vite. Basta avere dai 18 ai 65 anni, pesare almeno 50 chili e stare in buona salute. Vi invito a donare, come non abbandonate la squadra, non fatelo con chi ha bisogno. La campagna durerà un mese. Ringrazio Napoli e Sorgesana per starci vicino, e ForzaNapoliSempre. I giocatori? Per donare occorre interrompere attività agonistica. Dunque lo possono fare quando sono a riposo”

