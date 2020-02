Primavera, fine primo tempo a Frattamaggiore: è 0-0 tra Napoli e Bologna

Finito il primo tempo nella gara del campionato Primavera tra Napoli e Bologna. Scontro salvezza fondamentale per gli azzurrini.

Finisce 0-0 il primo tempo tra Napoli e Bologna nella gara del campionato Primavera.

Seconda gara ufficiale sulla panchina degli azzurrini per Angelini che conferma la stessa formazione che ha battuto al suo esordio il Torino. Una partita fondamentale, il Bologna ha quattro punti in più ed è in piena zona play-out, il Napoli con una vittoria farebbe un salto notevole in classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali:

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Idasiak; Zanoli, Manzi, Senese, Costanzo; Zanon, Ceparano, Zedadka; Vrikkis, Vianni, Palmieri. A disp.: Daniele, D’Onofrio, Potenza, D’Amato, Marrazzo, Sami, Virgilio, Labriola, Vrakas, Cavallo, Cioffi, Sgarbi. All.: Angelini.

BOLOGNA (3-4-3): Molla; Portanova, Saputo, Bonini; Farinelli, Ruffo Luci, Bonini, Mazza; Juwara, Stanzani, Cangiano. A disp.: Marconi, Acampora, Agyemang, Boriani, Di Dio, Baldursson, Grieco, Pagliuca, Rabbi, Farinelli, Khailoti. All.: Troise.

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

GUARDALINEE: Tempestilli e Bartolomucci.

