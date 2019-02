Primavera, gli azzurrini sconfitti per 5-1 dalla Roma

Sonora sconfitta per la formazione Primavera del Napoli, impegnata al Tre Fontane contro i pari età della Roma.

I giallorossi si sono imposti con un netto 5-1, passando in vantaggio già all’8′ con una rete di Celar, servito da un assist di Greco. Dopo dieci minuti arriva il raddoppio di Cangiano, ma al 28′ Gaetano, con uno splendido calcio di punizione rimette in carreggiata i suoi. Nel recupero, la Roma si riporta a due i gol di vantaggio con una rete di Coccia. Nella ripresa, i giallorossi dilagano, prima con Celar, che firma la sua doppietta personale, poi con Riccardi, classe 2001 che ha già esordito in prima squadra. Gli azzurrini, dunque, restano a quota 25 punti, in piena zona playoff.

