Primavera, ancora una sconfitta per il Napoli di Baronio che resta ultimo in classifica. La Juventus ha avuto la meglio per 1-0.

Terza sconfitta consecutiva e 4 di fila in casa per il Napoli, che perde 1-0 con la Juve. Decisivo il gol di Ranocchia. Azzurrini che restano ultimi a 9 punti.

