Qualificazioni Euro 2020, i risultati dei primi tempi

Sono terminati i primi tempi delle partite valide per le qualificazioni ad Euro 2020. Di seguito tutti i risultati e gli eventuali marcatori.

Alle 20 e 45 ha preso il via la seconda tornata di partite valide per la qualificazione ad Euro 2020. Sono appena terminati i primi tempi, con la Germania, Austria e Belgio in vantaggio. La Polonia invece finisce il primo tempo sotto di un gol

Di seguito tutti i risultati parziali e gli eventuali marcatori:

Austria – Lettonia 2 – 0

7′ Arnautovic, 12′ Sabitzer

Galles – Azerbaijan 1 – 0

26′ Autogol Pashaev

Germania – Olanda 1 – 0

9′ Gnabry

San Marino – Belgio 0 – 1

43′ Batshuayi

Scozia – Russia 1 – 1

11′ McGinn, 40′ Dzyuba

Slovacchia – Croazia 0 – 1

45′ Vlasic

Slovenia – Polonia 1 – 0

35′ Struna

