Questore Udine: “Attesi circa mille napoletani: vogliamo che sia una festa per tutti”

Il questore di Udine, Claudio Cracovia, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, in vista del match tra Udinese e Napoli.

“Sono qui per lanciare un messaggio rassicurante. Napoli è una città stupenda, i napoletani sono stupendi e suscitano simpatia ovunque, ma in questa miriade si infiltrano dei veri e propri mascalzoni come in tutte le tifoserie. Le acredini tra i tifosi sono datate e nascono da episodi futili, noi vogliamo ergerci a tutela delle migliaia di autentici sportivi che verranno al Friuli. Ci sarà una attenzione speciale per sabato, faremo domani un tavolo tecnico in questura, faremo dei briefing di avvicinamento all’evento, la tifoseria azzurra è spalmata su tutto il territorio nazionale, ne attendiamo circa migliaia, vogliamo che sia una festa dello sport, faremo di tutto per salvaguardare le famiglie e tutta la gente per bene”.

