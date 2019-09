Qui Castel Volturno: visita speciale per gli azzurri all’allenamento mattutino, il report

Il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno con una visita speciale al Centro Tecnico. Ecco il report ufficiale della società azzurra.

Allenamento mattutino per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match contro il Brescia, per il lunch match della sesta giornata di Serie A, in programma domenica al San Paolo.

Visita speciale per Carlo Ancelotti e gli azzurri. Al Training Center è stato invitato Rudy Krol, storico libero del Napoli degli Anni 80.

Krol ha salutato il tecnico e la squadra dando il suo in bocca al lupo al gruppo.

Prima di lasciare il Centro Tecnico, Krol ha ricevuto dalle mani del Vice Presidente Edoardo De Laurentiis la maglia personalizzata con il numero 5, quello che ha caratterizzato le sue splendide stagioni in azzurro.

La squadra ha svolto la sessione sul campo 1. Dopo il riscaldamento a secco, prima fase dedicata ad esercizi tecnici.

Successivamente seduta tattica e chiusura con partitina a campo largo.

Maksimovic ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Tonelli ha svolto parte della seduta in gruppo per poi proseguire con il programma personalizzato.

Fonte e foto: SSCN.

