Rafael Leão, il Zapata del Portogallo

In Polonia ha preso il via il Mondiale Under20, competizione che in passato ha visto tra i protagonisti stelle del firmamento del calcio mondiale quali ad esempio Maradona, Xavi, Pogba, Allan, Aguero e Messi.

Una stella del futuro del calcio mondiale sogna di diventarlo anche Rafael Alexandre da Conceição Leão, più semplicemente Rafael Leão.

Portoghese di origini angolane Rafael Leão è nato il 10 giugno 1999 ad Almada. Il quasi 20enne centravanti del Portogallo Under20 è cresciuto nelle giovanili dello Sporting Club de Portugal, prima di essere ceduto all’inizio di questa stagione ai francesi del Lilla ai quali è legato fino al 30 giugno del 2023.

Con lo Sporting Club ha esordito nel calcio che conta collezionando 3 presenze e 1 gol nella Primeira Liga, 1 presenza e 1 gol in Coppa di Portogallo, oltre una presenza in Europa League.

Con i francesi del Lilla ha giocato 13 partite segnando anche 6 gol, dando un contributo importante alla conquista del secondo posto in campionato alle spalle del PSG e la conseguente partecipazione ai gironi della prossima Champions League.

Classica prima punta molto fisica e combattente, 188 cm per 81 Kg di peso, è un destro naturale bravo a creare spazi per gli inserimenti dei compagni di squadra pur mostrando un importante feeling con il gol. Non pecca di egoismo e non disdegna di dare anche una mano alla difesa sulle palle inattive.

Ha già vinto la Coppa di Portogallo con lo Sporting Club e l’Europeo Under17 con il Portogallo.

