Rai, ADL vuole Icardi: nuovo incontro con l’Inter

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della Rai, ha fornito importanti novità a proposito di Mauro Icardi, obiettivo principale del Napoli.

“De Laurentiis ha avuto un nuovo colloquio con l’Inter per capire cosa possa accadere con Icardi. Ora il giocatore si allena a tempo pieno con Conte per evitare il mobbing. L’Inter vuole darlo al Napoli e ci sta provando con tutte le proprie forze. Ma pochi minuti fa l’entourage di Wanda Nara ha confermato che il giocatore vuole rispettare il contratto con l’Inter e dunque da Napoli c’è solo l’1% di possibilità che il giocatore possa cambiare idea. Intanto cambia la deadline per Llorente, ora fissata a sabato. Se Icardi rifiuterà ancora, si chiuderà con lo spagnolo”

Comments

comments