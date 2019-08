RILEGGI LIVE – Ancelotti: “Do 10 al mercato svolto. Voglio lottare per vincere”

Partita la prima conferenza stampa di questo campionato per Carlo Ancelotti, a Castel Volturno; seguite con noi la diretta testuale. PREMI F5 PER AGGIORNARE.

13:20 – Si chiude la prima conferenza stampa di Ancelotti.

Sul colmare il gap con la Juve, l’arbitro donna e le nuove regole

“A noi interessa di migliorare il rendimento dell’anno scorso, fare più punti, essere più continui e segnare di più. Pensiamo a noi, non cosa non faranno le altre. Ho visto alcuni episodi, è un arbitro affidabile. In Italia dobbiamo essere pronti, ho già avuto esperienze in Bundes e non ci sono stati problemi. Sono preparati allo stesso modo.

Le conosciamo, la più importante è sul giocare la palla dentro l’area, cambia un po’ la costruzione, l’abbiamo allenata e al gioco del calcio può dare vantaggi anche estetici e meno perdite di tempo.”

Ancelotti su come giocherà il Napoli

“Da tempo la società sta cercando di rinnovare il contratto a Milik e siamo tutti interessati sul fatto che lui rimanga a Napoli. Questo dice tutto sulla volontà, e l’anno scorso ha giocato molto bene. La cosa curiosa è che se non giocasse a Napoli si direbbe “al Napoli servirebbe uno come Milik.

Io darei 10 al mercato svolto, e dobbiamo lottare per vincere. Non parlo di mercato, ci sono tante trasmissioni a cui partecipate. Non parlo neanche delle uscite. Questa squadra mi da molta soddisfazione quando la vedo giocare e la alleno.

Fabian lo abbiamo provato dietro alla punta, lo può fare anche Zielinski. La difesa è chiara, il 4-4-2, quella di attacco invece potremo giocare con i due attaccanti o usare un centrocampista che fa la mezza punta. In una posizione da seconda punta, decentrato a destra ed è un altro sistema che si può utilizzare.

Mertens è un altro giocatore che vogliamo tenere. Se giocano è perché meritano e Dries è molto motivato; vedremo nel tempo se riusciranno a trovare l’accordo per il rinnovo.”

Su Lozano e su dove giocherà

“Lozano può giocare a sinistra ma anche davanti; a noi ci piacciono i giocatori che possono fare tutto.”

Sulle rivali di questo campionato

“Di sicuro la Juventus, ma anche l’Inter si è rinforzata; anche il Milan bisogna vedere come sarà, così come la Roma e la Lazio.”

Su Napoli-Fiorentina

“Squadra molto pericolosa in contropiede, con Chiesa. Andiamo a giocare in uno stadio con una piazza che ha riacquistato entusiasmo con l’arrivo di nuovi calciatori. Una partita che vogliamo vincere ma non sarà facile.”

Napoli più forte dell’anno scorso?

“Sviluppo delle idee che l’anno scorso siamo riusciti solo in parte. Fabian Ruiz che ha preso più coscienza e Zielinski lo stesso; soprattutto a centrocampo.

Di sicuro c’è la qualità da assemblare e mettere insieme ma il mercato è stato buono ed oneroso per la società. Pur con le difficoltà di questo mercato, gli obiettivi li hanno raggiunti. Da parte mia c’è più consapevolezza che questa squadra ha le qualità per lottare per vincere lo scudetto, ed è una responsabilità che mi voglio prendere.”

Ancora Ancelotti su Lozano

“Per la partita contro la Juventus sarà disponibile.”

Su Milik e sulla squadra per domani e contro la Juventus

“Milik ci ha provato stamane, ma ancora sente fastidio. Considerando che ha lavorato poco lo lasciamo qua per cercare di essere disponibile per la prossima; il resto della squadra è disponibile e motivata per cominciare al meglio questa stagione. Siamo consapevoli di essere una squadra forte.”

Ancelotti su Icardi

“Non sono interessato alla vicenda; io sono interessato alle vicende della squadra. Domani abbiamo una partita difficile e siamo concentrati su quello.”

Accoglienza Lozano

“Abbiamo preso un giocatore molto bravo e forte e siamo stati dietro parecchio, non è stato semplice; arriva un giocatore che aumenta il tasso di qualità della squadra. Soprattutto davanti. Un ragazzo serio, gli ho parlato ieri, e con molta voglia.”

13:00 – Ancelotti è in sala.

A Castel Volturno sta per partire la prima conferenza stampa di questa nuova stagione di Serie A 2019/20. Carlo Ancelotti parlerà di questa prima partita che attende il Napoli, contro la Fiorentina, ma di sicuro ci saranno altri argomenti che toccherà.

