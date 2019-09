Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali delle due squadre

Alle 19 ci sarà la sfida tra Roma ed Atalanta per questo turno infrasettimanale; di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

La Roma e l’Atalanta si sfidano in questo turno infrasettimanale alle ore 19; la squadra giallorossa viene dalla vittoria contro il Bologna fuori casa, mentre l’Atalanta dal pareggio in casa contro la Fiorentina in recupero.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko. All.: Fonseca

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Malinovskyi; Gomez, Ilicic. All.: Gasperini.

