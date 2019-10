Roma: dopo Pellegrini Fonseca perde anche Mkhitaryan costretto a un lungo stop

Problemi per l’allenatore della Roma Fonseca. Dopo aver perso per due mesi Pellegrini per una frattura al quinto metatarso, i giallorossi dovranno fare a ameno anche dell’armeno Henrikh Mkhitaryan.

Questo il comunicato del club sul sito ufficiale della Roma:

“Nella mattinata di martedì, Henrikh Mkhitaryan ha svolto dei controlli a Villa Stuart in seguito al dolore avvertito nella gara di domenica contro il Lecce.

Gli esami hanno evidenziato una lesione tendinea dell’adduttore della gamba destra. I tempi di recupero sono stimati sulle tre settimane”.

Comments

comments