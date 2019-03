Marko Rose, allenatore del Salisburgo, ha parlato così ai microfoni di Sky.

“Sono molto dispiaciuto. Abbiamo iniziato male ma poi per quello che ho visto abbiamo messo in difficoltà il Napoli. Abbiamo regalato il gol dell’1-0 ma sono contento per la mia squadra. I tifosi ci hanno spinto ma non è stato abbastanza. Le rimonte non escono sempre, siamo una squadra giovane che può e deve imparare ancora tanto.”

