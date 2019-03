Rose: “Con il Napoli basta una scintilla per riaprire il discorso qualificazione”

Marco Rose allenatore del Salisburgo avversario del Napoli in Europa League giovedì 14 marzo, ai canali ufficiali del suo club ha rilasciati alcune dichiarazioni al termine della gara di campionato contro lo Sturm Graz:

“Scendiamo sempre in campo per vincere ma non sempre ci riusciamo.

Per la gara di ritorno con il Napoli non vogliamo lanciare slogan o fare annunci sensazionali. Sappiamo di aver lasciato al San Paolo una buona fetta di qualificazione.

Ma dobbiamo continuare a crederci perché basta una piccola scintilla per riaprire il discorso qualificazione”.

