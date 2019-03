Rose in conferenza: “Un onore misurarci con il Napoli, siamo venuti per giocare a calcio senza paura”

L’allenatore del Salisburgo, Marco Rose, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani sera con il Napoli.

“E’ un onore misurarci con una squadra come il Napoli che ha grandi potenzialità sia di squadra che nei singoli. Siamo qui per giocare a calcio quindi non ci sarà spazio per la paura.

La squadra è molto ambiziosa, porteremo in campo tanto coraggio. Conosciamo la forza del Napoli e ci servirà l’apporto dei giovani ma anche l’esperienza di quelli più anziani.

Klopp? Non ci siamo sentiti ma quando ci sentiamo non parliamo di calcio. In questo periodo sarà impegnato anche lui come me.

Sarà una grande partita perché giochiamo contro il Napoli. Non pensiamo al ritorno, si parte dalla gara d’andata e dunque vedremo quanto questa sarà decisiva. Dobbiamo essere concentrati su quella di domani.

Lainer? E’ in forma ed è disponibile.

Domani bisognerà avere solidità in difesa, costruire tante occasioni possibilmente più degli avversari e avere molto coraggio.

Abbiamo in comune delle cose con l’Ajax come la voglia di puntare sui giovani ma per il resto siamo due squadre separate e rivali in Europa.

C’è molto da imparare dalle esperienze precedenti ma bisogna andare avanti e concentrarsi sulla gara di domani.

Non c’è un obiettivo principale. Vogliamo vincere il campionato austriaco e la Coppa d’Austria mentre cercheremo di andare avanti il più possibile in Europa League.

