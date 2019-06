Sacchi: “Ancelotti è il top esperienza e intelligenza fuori dal comune, il calcio è fatto per attaccare non per difendere”

In un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su “Il Mattino” oggi in edicola, Arrigo Sacchi ha parlato di Maurizio Sarri. Questi alcuni passaggi dell’intervista.

“Non so se va alla Juventus, ma spero che Maurizio Sarri torni in Italia. La serie A ha bisogno del suo gioco coraggio, della sua organizzazione e della sua spavalderia.

Lui sarebbe stato un vincitore anche se avesse perso la finale con l’Arsenal. Il valore tecnico del suo gioco è qualcosa che deve fare onore a tutti coloro che amano questo sport che ricordo è fatto per attaccare e non per difendere.

Non ha vinto a Napoli? La sua vittoria è stata morale. Con la sua organizzazione e la sua bellezza è stato l’unico argine allo strapotere della Juventus che nessuno lo dimentichi ha nel suo fatturato e nella sua storia un vantaggio di partenza di almeno 5 punti.

Il Chelsea non ha avuto il suo gioco armonioso come il Napoli ma Maurizio è stato intelligente assorbendo critiche e incomprensioni.

Ancelotti è il top. Ha mostrato coraggio, il tatticismo non porta da nessuna parte. La gente va allo stadio per vedere i gol e lo spettacolo.

Per il Napoli è stata una stagione positiva. Carlo da emozioni ai calciatori che allena. Il Napoli ha brillato con un paio di giocatori che hanno tirato i remi in barca è evidente. Ancelotti ha esperienza e intelligenza non comuni.

Ancelotti ha un club importante che lo sostiene, senza debiti che rispetta le regole finanziarie. ha un gruppo che sfiorato lo scudetto e con lui ha giocato ad alti livelli”.

Comments

comments