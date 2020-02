Sampdoria-Napoli: la terza vittoria di fila fa rivedere l’Europa agli azzurri

Il Napoli di Gattuso ha trovato la terza vittoria di fila, la seconda in campionato; una vittoria che mette di nuovo in vista l’Europa.

Un’altra vittoria per il Napoli di Gattuso, quella di lunedì sera, che proietta gli azzurri verso l’Europa. Al Marassi, contro la Sampdoria, un’altra buona prova degli azzurri, soprattutto nel corso della prima frazione di gioco.

La Sampdoria, in particolare nel secondo tempo, ha cercato di portare a casa i tre punti, trovando anche il pareggio. Ma gli azzurri vincono nei minuti finali e si portano a -2 dalla zona Europa. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Napoli con un centrocampo inedito, Samp senza particolari novità

A causa di alcuni forfait dell’ultimo momento (Fabian Ruiz) e di non voler rischiare un giocatore appena recuperato (Demme), il Napoli si presenta con un centrocampo inedito. I tre infatti sono Elmas, Lobotka e Zielinski. Per il resto, negli altri ruoli, nessuna novità con i soliti confermati.

Anche Ranieri cambia poco o niente alla sua Sampdoria, con i soliti in campo ed il duo Quagliarella-Gabbiadini in attacco.

Azzurri vivaci e che con grinta trovano la vittoria. Quagliarella fa il solito gol dell’anno

Il Napoli ha aggredito da subito la partita con grinta e mordente, trovando dopo poco più di un quarto d’ora il gol del vantaggio; di sicuro la partenza a razzo degli azzurri ha preso alla sprovvista la Sampdoria che non è riuscita a trovare la quadra per tutto il primo tempo.

La squadra di Gattuso dimostra che sta compiendo progressi su progressi nell’assimilare ciò che vuole il tecnico e lo si vede in campo. Gli attacchi del Napoli arrivano sia dalle fasce che dalle vie centrali, con Zielinski particolarmente ispirato al centro. Ai lati ci sono i soliti Insigne e Callejon che spingono nelle rispettive zone.

Nonostante il Napoli sembra padrone della partita, grazie anche all’ottimo pressing e ad una squadra attenta a chiudere le linee di passaggio della Samp, arriva il gol del momentaneo 1 a 2. A segnarlo è Quagliarella, che quando vede Napoli sfodera un gol da repertorio calcistico ed anche questa volta non si è smentito.

Un gol che fa ritrovare verve ai blucerchiati, che provano in contropiede a trovare il pareggio. Ma il primo tempo termina con il risultato a favore degli azzurri. Il secondo tempo, invece, risulta più combattuto. Gli azzurri cercano il terzo gol, mentre la Samp vuole trovare il pareggio.

Pareggio che arriva su rigore, dopo un gol annullato per un fallo di mano precedente. Le due squadre cercano di nuovo il gol che può portare la vittoria, con il Napoli che ci riprova mettendo sotto la Sampdoria con una serie di azioni pericolose.

Il gol azzurro arriva dopo l’80’, con il neo-acquisto Demme che ha preso il posto di Lobotka (un po’ sottotono). Un azione che, dopo una ribattuta sul tiro di Insigne, trova proprio in Diego il primo ad andare sul pallone e a trovare il gol.

Chiude la questione Mertens, entrato al posto di Callejon, che a porta vuota trova il gol del definitivo 2 a 4 in favore degli azzurri.

L’Europa si avvicina per il Napoli

Come detto poco più su, la vittoria porta gli azzurri a -2 dall’Europa League. Oltre a questo, la sconfitta della Roma ed il pareggio dell’Atalanta la favoriscono anche per la corsa al quarto posto. Una partita che ha visto la squadra combattere su ogni pallone e trovare la vittoria grazie alla grinta chiesta dal mister.

Il lavoro prosegue ma i risultati cominciano a vedersi in maniera più nitida. Ora ci sarà il Lecce nella prossima giornata di campionato e si dovrà cercare la terza vittoria di fila in campionato per proseguire ancora meglio.

