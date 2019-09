San Paolo al debutto: spogliatoi nuovi e impianto di video-sorveglianza

Lo stadio San Paolo è pronto per la prima stagionale, sabato, contro la Sampdoria. Ecco cosa scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Dopo il montaggio dei sediolini in Curva B che era stato volutamente lasciato vuoto. (un piccolo settore) per la coreografia della Balich alle prese con la cerimonia di inaugurazione. Ora è stata terminata anche l’installazione di tutti i sediolini: nuovi, comodi e resistenti, anche ai fumogeni. I lavori però sono proseguiti anche nel mese di agosto.

Due grandi aree comunicanti (bagni e docce da un lato, quella per la riunione tecnica del pre-partita dall’altro) riunite in un unico ambiente dalle linee essenziali e moderne dove ora predominano il bianco e il blu. E anche la video-sorveglianza sarà all’avanguardia, tanto da avere il riconoscimento facciale nelle curve, grazie alle 178 telecamere che sono state installate per tutto l’impianto con tecnologia Avigilon”.

