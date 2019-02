San Paolo semideserto anche in Europa League, con lo Zurigo previsti circa 20.000 spettatori

Nonostante l’Europa League sia ormai l’obiettivo numero uno del Napoli in questa stagione, al San Paolo non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per la gara di domani sera con lo Zurigo

Napoli eliminato dalla Coppa Italia ed ormai escluso dalla lotta scudetto con la Juventus, non resta che l’Europa League come obiettivo stagionale.

Eppure secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, con lo Zurigo al San Paolo non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, previsti non più di 20.000 spettatori.

Probabile che la gara d’andata vinta in svizzera e la qualificazione ormai in tasca non abbia spronato i tifosi azzurri ad andare allo stadio, anche la caratura dell’avversario non è sicuramente alta da portare tanta gente al San Paolo.

