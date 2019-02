Il Chelsea vince 2-0 con il Tottenham e la vittoria allontana tutti i dubbi su Sarri

Basta una vittoria in casa per far tacere, momentaneamente, le voci su un possibile esonero di Sarri.

Il Chelsea vince 2-0 grazie alle reti di Pedro e all’autogol di Trippier del Tottenham,

portandosi a -3 dalla quarta classificata.

Comments

comments