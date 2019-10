Il Sassuolo è in lutto per la scomparsa del presidente Giorgio Squinzi e ha, chiaramente, annullato la conferenza stampa del tecnico Roberto De Zerbi.

L’allenatore avrebbe dovuto parlare alla vigilia del match contro il Brescia per il quale, stando a quanto trapela da fonti vicine al club neroverdi, potrebbe essere chiesto il rinvio. Al momento non vi è alcuna conferma ufficiale, ma si tratta di un’ipotesi assolutamente da non escludere.

Comments

comments