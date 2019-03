Satin procuratore di Malcuit: “Dispiaciuto per i tifosi e i compagni”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Bruno Satin, procuratore di Kevin Malcuit, ha parlato dell’errore del suo assistito nella gara con la Juventus:

“Nel calcio ad alto livello un attimo di disattenzione può cambiare la partita. In quella circostanza è andato tutto storto: l’espulsione di Meret il gol su punizione…

Era dispiaciuto per i compagni e per i tifosi. Ha capito l’importanza dell’errore in una partita importante comne quella con la Juve che è sempre particolare.

Ora speriamo che riesce a reagire subito e che nelle prossime partite avrà la possibilità di rifarsi. Più presto andrà in campo e più presto può tornare a fare le cose positive fatte in questa stagione.

Con il Salisburgo gara tosta, con una squadra che in pochi conoscono”.

