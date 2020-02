Semifinale di andata di Coppa Italia: Inter-Napoli 0-1 decide una prodezza di Fabiàn

Stadio San Siro di Milano, semifinale di andata Inter-Napoli.

94′ – Termina la partita: Inter-Napoli 0-1 decide una prodezza di Fabiàn

90′ – Concessi 4 minuti di recupero.

85′ – Ammonizione Ospina per perdita di tempo al momento della rimessa da fondo campo.

82′ – Sostituzione Napoli – Entra Allan esce Zielinski

78′ – Sostituzione Napoli. Entra Politano esce Callejon

77′ – Ammonizione Mario Rui. Demme a terra Mario Rui prova a mettere la palla fuori ma D’Ambrosio in maniera antisportiva gli ruba palla e serve Lukaku e Mario Rui per evitare la ripartenza non può fare altro che trattenere per la maglia il bekga.

75′ – Occasionissima Inter. Spunto di Lautaro sulla sinistra all’interno dell’area da fondo campo mette la palla in mezzo una carambola pazzesca che per fortuna termina tra le mani di Ospina.

74′ – Sostituzione Inter – Esce Moses entra Sanchez.

72′ – Sostituzione Napoli. Milik prende il posto di uno stanchissimo Mertens.

70′ – Ammonizione per Conte. L’allenatore dell’Inter protesta senza motivo per un fallo netto ai danni di Mertens.

66′ – Sostituzione Inter. Eriksen prende il posto di Sensi

57′ – GOL FABIAN – Bella ripartenza del Napoli con Fabiàn che si libera al tiro e piazza la palla all’incrocio dei pali

57′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

51′ – Ammonizione Napoli- Manolas sbaglia il disimpegno e per rimediare commette fallo su Lautaro.

21:53 – Inizia il secondo tempo.

SOSTITUZIONE INTER – Nell’intervallo D’Ambrosio ha preso il posto di Skriniar.

47′- Termina il primo tempo con il giallo del mani di deVrji.

46′ – Azione gol Napoli. Mertens attacca centralmente e apre sulla sinistra per Zielinski che tir ma Padelli respinge de Vrji tocca con la mano e dopo un consulto con il collega al VAR Calvarese, senza neanche andarlo a rivedere al monitor (ma già si sapeva), ovviamente non assegna il rigore al Napoli,

45′ – Concessi due minuti di recupero

31′ – Occasione Napoli. Elmas autore di un’ottima azione sula sinistra entra in area e crossa si salva Padelli smanacciando in angola con non poche difficoltà.

22′ – Occasione Mertens. Dopo due svarioni di Maksimovic che hanno creato un po’ di apprensione alla difesa del Napoli dopo una bella azione manovrata degli azzurri Mertens ha tirato di prima intenzione ma la palla finisce alta.

3′- Ammonizione Skriniar. Il difensore interista allunga la gamba e colpisce Elmas che ha bisogno delle cure del medico.

20:45 – Inizia la partita, calcio d’inizio affidato al Napoli !

Squadre in campo per il riscaldamento.

Le formazioni delle due squadre.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Sensi, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

A disposizione: Berni, Stankovic; Godin, D’Ambrosio, Ranocchia; Vecino, Young, Asamoah, Borja Valero, Eriksen, Agoume, Candreva; Sanchez, Esposito. All. Conte.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas.

A disposizione: Meret, Karnezis; Koulibaly Luperto; Lobotka, Allan; Insigne, Lozano, Politano, Milik, Llorente. All. Gattuso.

La sestina arbitrale.

ARBITRO: Gianpaolo CALVARESE di Teramo;

assistenti di linea: Ranghetti e Longo;

IV uomo: La Penna;

addetto al VAR: Mariani;

assistente al VAR: Paganessi.

