Serie A, tifosi allo stadio: media in crescita, Napoli settimo in classifica

L’Osservatorio Calcio Italiano ha pubblicato i dati relativi alla media dei tifosi allo stadio dell’ultimo anno in Serie A. Dati positivi per gli stadi.

Infatti la media di presenza dei tifosi negli stadi italiani nel 2019 ha chiuso in crescita rispetto agli anni precedenti. In particolare, sulla base dei dati di Stadiapostcards, dopo l’ultima giornata del 2019 di questo campionato la media degli spettatori, 27.108, ha registrato una crescita del 6,4%. Questo rispetto al dato dell’ultima giornata dello scorso campionato.

Confrontando con gli anni precedenti, inoltre, si registra la seguente crescita: +9.7% rispetto al 2017/18 (24.706), addirittura +22% rispetto al campionato 2016/17 (22.217) e +21.9% rispetto al 2015/16 (22.234).

Per quanto riguarda la classifica sulla media delle presenze allo stadio, non si registra nessuna novità. Comanda l’Inter con una media di 63.397 spettatori a partita ed una crescita del 3,7%, mentre in seconda posizione si trova il Milan: media presenze pari a 53.917, -1,4% rispetto al finale della scorsa stagione.

In terza posizione la Juventus: media 39.740 e crescita dell’1,3%. Lazio e Roma si posizionano, rispettivamente, in quarta e quinta posizione (crescita del 5,9% per i biancocelesti, diminuzione del 7,2% per i giallorossi).

La Fiorentina è in sesta posizione ed a seguire il Napoli; la presenza media al San Paolo dei tifosi è di 31.265 spettatori a partita, con un aumento del 7,8%. In ottava posizione il Bologna.

