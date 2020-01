Serie A, tutte le designazioni: Pasqua per la Juve, Di Bello per l’Inter

La Lega Serie A e l’AIA hanno comunicato tutte le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. Di seguito potete leggerle.

Come ogni giovedì, sono arrivate le designazioni arbitrali per la prossima di Serie A, la terza del girone di ritorno. Per la Juventus ci sarà l’arbitro Pasqua ad arbitrare, con Calvarese scelto per il Var; per quanto riguarda l’Inter, invece, è Di Bello l’arbitro del match.

Di seguito tutte le designazioni:

Sabato 01/02

BOLOGNA – BRESCIA h. 15.00

DOVERI

GIALLATINI – PAGLIARDINI

IV: SERRA

VAR: ABISSO

AVAR: MANGANELLI CAGLIARI – PARMA h. 18.00

IRRATI

DEL GIOVANE – GORI

IV: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: COSTANZO SASSUOLO – ROMA h. 20.45

PAIRETTO

SCHENONE – VECCHI

IV: ABBATTISTA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PRETI

JUVENTUS – FIORENTINA h. 12.30

PASQUA

LO CICERO – TOLFO

IV: MARESCA

VAR: CALVARESE

AVAR: DI PAOLO LAZIO – SPAL

GIUA

SANTORO – VILLA

IV: VOLPI

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO ATALANTA – GENOA

MASSA

MELI – DI VUOLO

IV: MANGANIELLO

VAR: MARIANI

AVAR: TEGONI MILAN – H. VERONA

CHIFFI

LIBERTI – IMPERIALE

IV: GHERSINI

VAR: VALERI

AVAR: BINDONI LECCE – TORINO h. 18.00

ROCCHI

MONDIN – MASTRODONATO

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA

AVAR: CECCONI UDINESE – INTER h. 20.45

DI BELLO

ALASSIO – VALERIANI

IV: PICCININI

VAR: FABBRI

AVAR: GALETTO

SAMPDORIA – NAPOLI h. 20.45

LA PENNA

PASSERI – LONGO

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

