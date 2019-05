La sentenza del tribunale Federale Nazionale nei confronti del Palermo cambia totalmente la classifica del campionato di Serie B.

Con la retrocessione del Palermo in Serie C, infatti, non si giocheranno più i playout. Arriva dunque la salvezza certa per Venezia e Salernitana.

In zona playoff, invece, il Perugia prende il posto dei rosanero.

