Serie B: Il Benevento vince e insegue Brescia e Palermo, Perugia corsaro a Carpi

Dopo il pareggio di ieri tra Palermo e Brescia, con le Rondinelle che hanno mantenuto la vetta della classifica, alle 15 prosegue la 24esima giornata di Serie B

Apre il Benevento, terzo in classifica, che vince contro un Cittadella sempre più in crisi: alle Streghe basta la rete di Coda nel primo tempo per accorciare sulle prime 2 (è a meno 3 dal Palermo secondo), mentre i veneti incappano nel terzo ko consecutivo.

IL PERUGIA DI NESTA – Alle spalle della squadra di Venturato c’era il Perugia, con la rete di Melchiorri al 92esimo espugna Carpi e si porta all’ottavo posto solitario in classifica. Chiude il programma delle 15 Padova-Foggia, ultima contro quartultima: avanti i Satanelli con Chiaretti al 45esimo, pareggiano i veneti con Capello all’ultimo minuto.

NEL LIMBO – Alle 18, infine, Ascoli-Salernitana, divise da 3 punti in classifica, in quel limbo tra playoff e playout in cui si può ancora sognare la Serie A ma l’incubo Serie C si fa sentire.

