Oltre alla Serie A questo fine settimana inizia anche la Serie B e lo fa con l’anticipo del venerdì tra Pisa e Benevento.

Il primo anticipo del campionato cadetto termina sul punteggio di 0-0. Eroe della serata il portiere beneventano Lorenzo Montipò che para un rigore a Marconi all’ultimo minuto.

Ultimo quarto d’ora di partita per Roberto Insigne mentre solo panchina per Christian Maggio, entrambi ex calciatori del Napoli.

