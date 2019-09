Simeone, consigliere comunale, sugli spogliatoi: “Ennesima figuraccia”

Anche il consigliere comunale Nino Simeone è intervenuto sulla questione degli spogliatoi del San Paolo; per il consigliere è l’ennesima figuraccia.

Di seguito le sue parole:

“Non sapevo della “questione spogliatoi” ma sia il Commissario Basile che l’Assessore Borriello hanno già dichiarato che saranno pronti per la partita di sabato. Ovviamente chiederò una relazione in commissione che porterò poi in Consiglio comunale, per dire, a modo mio, ai diretti interessati, come la penso su questa ennesima figuraccia.

Quello che più fa rabbia, non è tanto sapere di chi sia potuta essere la colpa, ma il perché da noi sia sempre tutto così maledettamente complicato! Ormai la città sta vivendo questa attesa dell’esordio del Napoli nel nuovo stadio San Paolo, non come un battesimo del nuovo impianto ma come un parto!”

fonte: tuttonapoli

