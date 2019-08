Sky – La Fiorentina si muove su Tonelli

Gianluca Di Marzio riporta che Lorenzo Tonelli è oggetto di interesse della Fiorentina, che è ritornata su di lui; trattativa che è di nuovo calda.

Lorenzo Tonelli potrebbe trasferirsi alla Fiorentina; a riportare la nuova notizia di mercato è Gianluca Di Marzio, che svela come la viola sia ritornata sul difensore attualmente al Napoli.

Il suo profilo è quello cercato dalla Fiorentina, in cerca di un difensore di esperienza; per lui sarebbe un ritorno a casa dato che è nato e cresciuto in Toscana. La trattativa, comunque, è tornata calda nelle ultime ore e potrebbero esserci novità nei prossimi giorni.

