La redazione di Sky Sport fornisce delle importanti indiscrezioni su un possibile interesse di Napoli e Lazio per Faraoni del Verona.

Sembrerebbe, infatti, che oltre al Napoli, che aveva già mostrato interesse per il calciatore tempo fa, adesso anche la Lazio voglia provare ad acquistare l’esterno gialloblù. Per i biancocelesti sarebbe un ottimo innesto anche per una questione della lista della rosa. Il Verona lo valuta 6,5 milioni di euro.

