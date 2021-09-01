Sky o DAZN? Il programma fino alla diciannovesima giornata

Sky o DAZN? Sono stati comunicati oggi orari e assegnazione televisiva dalla 3^ alla 19^ giornata di Serie A 2021/22, eccoli di seguito.
3^ giornata
11/09/2021 Sabato 15.00 EMPOLI-VENEZIA DAZN
11/09/2021 Sabato 18.00 NAPOLI-JUVENTUS DAZN
11/09/2021 Sabato 20.45 ATALANTA-FIORENTINA DAZN/SKY
12/09/2021 Domenica 12.30 SAMPDORIA-INTER DAZN/SKY
12/09/2021 Domenica 15.00 CAGLIARI-GENOA DAZN
12/09/2021 Domenica 15.00 SPEZIA-UDINESE DAZN
12/09/2021 Domenica 15.00 TORINO-SALERNITANA DAZN
12/09/2021 Domenica 18.00 MILAN-LAZIO DAZN
12/09/2021 Domenica 20.45 ROMA-SASSUOLO DAZN
13/09/2021 Lunedi 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN/SKY
4^ giornata
17/09/2021 Venerdì 20.45 SASSUOLO-TORINO DAZN
18/09/2021 Sabato 15.00 GENOA-FIORENTINA DAZN
18/09/2021 Sabato 18.00 INTER-BOLOGNA DAZN
18/09/2021 Sabato 20.45 SALERNITANA-ATALANTA DAZN/SKY
19/09/2021 Domenica 12.30 EMPOLI-SAMPDORIA DAZN/SKY
19/09/2021 Domenica 15.00 VENEZIA-SPEZIA DAZN
19/09/2021 Domenica 18.00 HELLAS VERONA-ROMA DAZN
19/09/2021 Domenica 18.00 LAZIO-CAGLIARI DAZN
19/09/2021 Domenica 20.45 JUVENTUS-MILAN DAZN
20/09/2021 Lunedi 20.45 UDINESE-NAPOLI DAZN/SKY
5^ giornata
21/09/2021 Martedì 18.30 BOLOGNA-GENOA DAZN
21/09/2021 Martedì 20.45 ATALANTA-SASSUOLO DAZN/SKY
21/09/2021 Martedì 20.45 FIORENTINA-INTER DAZN
22/09/2021 Mercoledì 18.30 SALERNITANA-HELLAS VERONA DAZN
22/09/2021 Mercoledì 18.30 SPEZIA-JUVENTUS DAZN
22/09/2021 Mercoledì 20.45 CAGLIARI-EMPOLI DAZN
22/09/2021 Mercoledì 20.45 MILAN-VENEZIA DAZN/SKY
23/09/2021 Giovedì 18.30 SAMPDORIA-NAPOLI DAZN
23/09/2021 Giovedì 18.30 TORINO-LAZIO DAZN/SKY
23/09/2021 Giovedì 20.45 ROMA-UDINESE DAZN
6^ giornata
25/09/2021 Sabato 15.00 SPEZIA-MILAN DAZN
25/09/2021 Sabato 18.00 INTER-ATALANTA DAZN
25/09/2021 Sabato 20.45 GENOA-HELLAS VERONA DAZN/SKY
26/09/2021 Domenica 12.30 JUVENTUS-SAMPDORIA DAZN/SKY
26/09/2021 Domenica 15.00 EMPOLI-BOLOGNA DAZN
26/09/2021 Domenica 15.00 SASSUOLO-SALERNITANA DAZN
26/09/2021 Domenica 15.00 UDINESE-FIORENTINA DAZN
26/09/2021 Domenica 18.00 LAZIO-ROMA DAZN
26/09/2021 Domenica 20.45 NAPOLI-CAGLIARI DAZN
27/09/2021 Lunedì 20.45 VENEZIA-TORINO DAZN/SKY
7^ giornata
01/10/2021 Venerdì 20.45 CAGLIARI-VENEZIA DAZN/SKY
02/10/2021 Sabato 15.00 SALERNITANA-GENOA DAZN
02/10/2021 Sabato 18.00 TORINO-JUVENTUS DAZN
02/10/2021 Sabato 20.45 SASSUOLO-INTER DAZN/SKY
03/10/2021 Domenica 12.30 BOLOGNA-LAZIO DAZN/SKY
03/10/2021 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-SPEZIA DAZN
03/10/2021 Domenica 15.00 —SAMPDORIA-UDINESE DAZN
03/10/2021 Domenica 18.00 FIORENTINA-NAPOLI DAZN
03/10/2021 Domenica 18.00 ROMA-EMPOLI DAZN
03/10/2021 Domenica 20.45 ATALANTA-MILAN DAZN
8^ giornata
16/10/2021 Sabato 15.00 SPEZIA-SALERNITANA DAZN
16/10/2021 Sabato 18.00 LAZIO-INTER DAZN
16/10/2021 Sabato 20.45 MILAN-HELLASVERONA DAZN/SKY
17/10/2021 Domenica 12.30 CAGLIARI-SAMPDORIA DAZN/SKY
17/10/2021 Domenica 15.00 EMPOLI-ATALANTA DAZN
17/10/2021 Domenica 15.00 GENOA-SASSUOLO DAZN
17/10/2021 Domenica 15.00 UDINESE-BOLOGNA DAZN
17/10/2021 Domenica 18.00 NAPOLI-TORINO DAZN
17/10/2021 Domenica 20.45 JUVENTUS-ROMA DAZN
18/10/2021 Lunedì 20.45 VENEZIA-FIORENTINA DAZN/SKY
9^ giornata
22/10/2021 Venerdì 18.30 TORINO-GENOA DAZN
22/10/2021 Venerdì 20.45 SAMPDORIA-SPEZIA DAZN/SKY
23/10/2021 Sabato 15.00 SALERNITANA-EMPOLI DAZN
23/10/2021 Sabato 1800 SASSUOLO-VENEZIA DAZN
23/10/2021 Sabato 20.45 BOLOGNA-MILAN DAZN/SKY
24/10/2021 Domenica 12.30 ATALANTA-UDINESE DAZN/SKY
24/10/2021 Domenica 15.00 FIORENTINA-CAGLIARI DAZN
24/10/2021 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-LAZIO DAZN
24/10/2021 Domenica 18.00 ROMA-NAPOLI DAZN
24/10/2021 Domenica 20.45 INTER-JUVENTUS DAZN
10^ giornata
26/10/2021 Martedì 18.30 SPEZIA-GENOA DAZN/SKY
26/10/2021 Martedì 18.30 VENEZIA-SALERNITANA DAZN
26/10/2021 Martedì 20.45 MILAN-TORINO DAZN
27/10/2021 Mercoledì 18.30 JUVENTUS-SASSUOLO DAZN
27/10/2021 Mercoledì 18.30 SAMPDORIA-ATALANTA DAZN
27/10/2021 Mercoledì 18.30 UDINESE-HELLAS VERONA DAZN
27/10/2021 Mercoledì 20.45 CAGLIARI-ROMA DAZN
27/10/2021 Mercoledì 20.45 EMPOLI-INTER DAZN/SKY
27/10/2021 Mercoledì 20.45 LAZIO-FIORENTINA DAZN
28/10/2021 Giovedì 20.45 NAPOLI-BOLOGNA DAZN/SKY
11^ giornata
30/10/2021 Sabato 15.00 ATALANTA-LAZIO DAZN
30/10/2021 Sabato 18.00 HELLAS VERONA-JUVENTUS DAZN
30/10/2021 Sabato 20.45 TORINO-SAMPDORIA DAZN/SKY
31/10/2021 Domenica 12.30 INTER-UDINI DAZN/SKY
31/10/2021 Domenica 15.00 FIORENTINA-SPEZIA DAZN
31/10/2021 Domenica 15.00 GENOA-VENEZIA DAZN
31/10/2021 Domenica 15.00 SASSUOLO-EMPOLI DAZN
31/10/2021 Domenica 18.00 SALERNITANA-NAPOLI DAZN
31/10/2021 Domenica 20.45 ROMA-MILAN DAZN
01/11/2021 Lunedì 20.45 BOLOGNA-CAGLIARI DAZN/SKY
12^ giornata
05/11/2021 Venerdì 20.45 EMPOLI-GENOA DAZN/SKY
06/11/2021 Sabato 15.00 SPEZIA-TORINO DAZN
06/11/2021 Sabato 1800 JUVENTUS-FIORENTINA DAZN
06/11/2021 Sabato 20.45 CAGLIARI-ATALANTA DAZN/SKY
07/11/2021 Domenica 12.30 VENEZIA-ROMA DAZN/SKY
07/11/2021 Domenica 15.00 SAMPDORIA-BOLOGNA DAZN
07/11/2021 Domenica 15.00 UDINESE-SASSUOLO DAZN
07/11/2021 Domenica 18.00 LAZIO-SALERNITANA DAZN
07/11/2021 Domenica 18.00 NAPOLI-HELLAS VERONA DAZN
07/11/2021 Domenica 20.45 MILAN-INTER DAZN
13^ giornata
20/11/2021 Sabato 15.00 ATALANTA-SPEZIA DAZN
20/11/2021 Sabato 18.00 LAZIO-JUVENTUS DAZN
| 20/11/2021 Sabato 20.45 FIORENTINA-MILAN DAZN/SKY |
21/11/2021 Domenica 12.30 —”SASSUOLO-CAGLIARI DAZN/SKY
21/11/2021 Domenica 15.00 BOLOGNA-VENEZIA DAZN
21/11/2021 Domenica 15.00 SALERNITANA-SAMPDORIA —DAZN
21/11/2021 Domenica 18.00 INTER-NAPOLI DAZN
21/11/2021 Domenica 20.45 GENDA-ROMA DAZN
22/11/2021 Lunedì 18.30 HELLAS VERONA-EMPOLI DAZN
22/11/2021 Lunedì 20.45 TORINO-UDINESE DAZN/SKY
14^ giornata
26/11/2021 Venerdì 20.45 CAGLIARI-SALERNITANA DAZN/SKY
27/11/2021 Sabato 15.00 EMPOLI-FIORENTINA DAZN
27/11/2021 Sabato 15.00 SAMPDORIA-HELLAS VERONA —DAZN
27/11/2021 Sabato 18.00 JUVENTUS-ATALANTA DAZN
27/11/2021 Sabato 20.45 VENEZIA-INTER DAZN/SKY
28/11/2021 Domenica 12.30 UDINESE-GENOA DAZN/SKY
28/11/2021 Domenica 15.00 MILAN-SASSUOLO DAZN
28/11/2021 Domenica 15.00 SPEZIA-BOLOGNA DAZN
28/11/2021 Domenica 18.00 ROMA-TORINO DAZN
28/11/2021 Domenica 20.45 NAPOLI-LAZIO DAZN
15^ giornata
30/11/2021 Martedì 18.30 ATALANTA-VENEZIA DAZN/SKY
30/11/2021 Martedì 18.30 FIORENTINA-SAMPDORIA DAZN
30/11/2021 Martedì 20.45 HELLAS VERONA-CAGLIARI DAZN
30/11/2021 Martedì 20.45 SALERNITANA-JUVENTUS DAZN
01/12/2021 Mercoledì 18.30 BOLOGNA-ROMA DAZN
01/12/2021 Mercoledì 18.30 INTER-SPEZIA DAZN
01/12/2021 Mercoledì 20.45 GENOA-MILAN DAZN/SKY
01/12/2021 Mercoledì 20.45 SASSUOLO-NAPOLI DAZN
02/12/2021 Giovedì 18.30 TORINO-EMPOLI DAZN
02/12/2021 Giovedì 20.45 LAZIO-UDINESE DAZN/SKY
16^ giornata
04/12/2021 Sabato 15.00 MILAN-SALERNITANA DAZN
04/12/2021 Sabato 18.00 ROMA-INTER DAZN
04/12/2021 Sabato 20.45 NAPOLI-ATALANTA DAZN/SKY
05/12/2021 Domenica 12.30 BOLOGNA-FIORENTINA DAZN/SKY
05/12/2021 Domenica 00 SPEZIA-SASSUOLO DAZN
05/12/2021 Domenica 15.00 VENEZIA-HELLAS VERONA DAZN
05/12/2021 Domenica 18.00 SAMPDORIA-LAZIO DAZN
05/12/2021 Domenica 20.45 JUVENTUS-GENOA DAZN
06/12/2021 Lunedì 18.30 EMPOLI-UDINESE DAZN
06/12/2021 Lunedì 20.45 CAGLIARI-TORINO DAZN/SKY
17^ giornata
10/12/2021 Venerdì 20.45 GENOA-SAMPDORIA DAZN
11/12/2021 Sabato 15.00 FIORENTINA-SALERNITANA DAZN
11/12/2021 Sabato 1800 VENEZIA-JUVENTUS DAZN
11/12/2021 Sabato 20.45 UDINESE-MILAN DAZN/SKY
12/12/2021 Domenica 12.30 TORINO-BOLOGNA DAZN/SKY
12/12/2021 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-ATALANTA DAZN
12/12/2021 Domenica 18.00 NAPOLI-EMPOLI DAZN
12/12/2021 Domenica 18.00 SASSUOLO-LAZIO DAZN
12/12/2021 Domenica 20.45 INTER-CAGLIARI DAZN
13/12/2021 Lunedì 20.45 ROMA-SPEZIA DAZN/SKY
18^ giornata
17/12/2021 Venerdì 18.30 LAZIO-GENOA DAZN
17/12/2021 Venerdì 20.45 SALERNITANA-INTER DAZN/SKY
18/12/2021 Sabato 15.00 ATALANTA-ROMA DAZN
18/12/2021 Sabato 18.00 BOLOGNA-JUVENTUS DAZN
18/12/2021 Sabato 20.45 CAGLIARI-UDINESE DAZN/SKY
19/12/2021 Domenica 12.30 FIORENTINA-SASSUOLO DAZN/SKY
19/12/2021 Domenica 15.00 SPEZIA-EMPOLI DAZN
19/12/2021 Domenica 18.00 SAMPDORIA-VENEZIA DAZN
19/12/2021 Domenica 18.00 TORINO-HELLAS VERONA DAZN
19/12/2021 Domenica 20.45 MILAN – NAPOLI DAZN
19^ giornata
21/12/2021 Martedì 18.30 UDINESE-SALERNITANA DAZN
21/12/2021 Martedì 20.45 GENOA-ATALANTA DAZN/SKY
21/12/2021 Martedì 20.45 JUVENTUS-CAGLIARI DAZN
22/12/2021 Mercoledì 16.30 SASSUOLO-BOLOGNA DAZN
22/12/2021 Mercoledì 16.30 VENEZIA-LAZIO DAZN
22/12/2021 Mercoledì 18.30 HELLAS VERONA-FIORENTINA DAZN/SKY
22/12/2021 Mercoledì 18.30 INTER-TORINO DAZN
22/12/2021 Mercoledì 18.30 ROMA-SAMPDORIA DAZN
22/12/2021 Mercoledì 20.45 EMPOLI-MILAN DAZN/SKY
22/12/2021 Mercoledì 20.45 NAPOLI-SPEZIA DAZN