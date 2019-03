Kalidou Koulibaly, grande assente nella partita di oggi, carica i compagni con un post su Instagram.

Nonostante l’assenza per via della squalifica, Koulibaly carica i compagni in vista della partita di oggi pomeriggio, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Di seguito il suo post su Instagram per incitare la squadra:

Comments

comments