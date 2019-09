Sotto gli occhi di Krol Mertens prova a raggiungere Maradona

Chi ama non dimentica e sembra proprio che per molti stranieri Napoli sia diventata una seconda Patria, una seconda casa.

Non solo i compianti Pesaola e Sallustro o i grandi di sempre Canè e Vinicio, anche Rudy Krol non perde occasione per tornare nella ‘sua’ Napoli.

Il campione olandese che ha giocato nel Napoli dal 1980 al 1984 questa sera sarà presente al San Paolo in occasione di Napoli-Cagliari.

Uno stimolo in più per Dries Mertens che già stasera, con una doppietta, potrebbe raggiungere Re Diego al secondo posto della classifica dei marcatori del Napoli di tutti i tempi con 115 gol alle spalle di Marek Hamsik con 121.

