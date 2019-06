L’ex allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del suo futuro.

“Starò in mezzo alle terre. Devo preparare il vino, adesso ho tutto il tempo che voglio. Certaldo? Sono felice di essere un vostro concittadino questa è casa mia. Bisogna ripartire da realtà di questo tipo, con un presidente come il mio amico Massimo Boschini. Ci sono tanti giovani impegnati in questa società e tante persone che lavorano dietro le quinte”.

Comments

comments