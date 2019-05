Summit Ancelotti-DeLa-Giuntoli per il mercato: decisi i nomi dei sei acquisti

Summit a casa Ancelotti tra De Laurentiis, Giuntoli ed il capitano del Napoli per il mercato azzurro. Ecco quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli.

Carlo Ancelotti, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, la triade partenopea riunita a casa del tecnico azzurro per discutere delle linee del prossimo mercato estivo del Napoli. Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, sul taccuino sarebbero stati segnati addirittura 60 nomi, tra i quali saranno scelti sei nuovi acquisti provenienti, in gran parte, dalla Serie A.

Sempre secondo la radio ufficiale del Napoli, la dirigenza avrebbe deciso gli obbiettivi ruolo per ruolo. Per quanto riguarda la difesa, si pensa alle fasce, con Trippier del Tottenham in pole position. Nel caso in cui dovesse vincere però la concorrenza dell’Atletico Madrid, è pronta l’alternativa Di Lorenzo. Sulla sinistra invece è già calda la pista Castagne come alternativa forte per Ghoulam.

A centrocampo tutto legato alla situazione di Allan. In attesa che si definisca il futuro del centrocampista brasiliano, si pensa alla sua alternativa: l’opzione preferita e facilmente raggiungibile è Bennacer dell’Empoli.

Sugli esterni invece già da qualche giorno si parla di Ilicic, pensato come vice Callejon, così come si vaglia la pista De Paul. Milik dovrebbe essere poi il punto fermo per l’attacco. Si valutano profili da affiancare al polacco ed il primo è sicuramente quello di Lozano. Se il messicano è il principale obbiettivo, nel mirino della dirigenza azzurra ci sarebbero anche Cutrone del Milan ed Icardi dell’Inter.

