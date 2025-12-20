Supercoppa: Giustizia é fatta ma lunedì che cornice ci sarà?

La finale di Supercoppa più giusta quella tra le reali vincitrici dei trofei, andrà in scena lunedì ma in che contesto?

le due semifinali hanno regalato una cornice di pubblico decisamente triste,

spalti semivuoti, un silenzio che ti faceva venire l’ansia da pandemia e qualche ridicolo ‘Buu’ rivolto al Napoli che non si capisce bene se fossero di figuranti assoldati o semplicemente di qualche idiota.

Comunque sia tra una sceneggiata di Allegri, pacchi di errori arbitrali e la fiera dei rigori sbagliati ci si avvia alla finale che gli arabi meno gradivano.

Perche avevamo fatto sapere che le loro preferite sono Inter, Milan e Juventus e del valore delle squadre, della competizione che si sta giocando e di come era finito il campionato a loro non frega niente.

Frega, di certo, far vedere al resto del mondo quello che vogliono.

Diciamo la verità, non è che gli serva la Supercoppa italiana ma per due spicci investiti tutto fa brodo.

E ora che accadrà nello stadio saudita?

Vi sarà qualche appassionato e un po’ di sano tifo?

Difficile. Quello che é certo che non fregherà niente a nessuno,

