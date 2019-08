Tonelli e Ciciretti pronti alla cessione: ecco le possibili destinazioni

Lorenzo Tonelli ed Amato Ciciretti sono nomi caldi in uscita per il mercato del Napoli. Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport.

“Il Napoli deve sistemare ancora alcuni esuberi in queste ultime due settimane di mercato. Sulla lista cessioni ci sono anche Lorenzo Tonelli e Amato Ciciretti. Il centrale ha due piste calde: la Fiorentina in primis, ma anche il Parma. Per l’ex Benevento, invece, si prospetta ancora un futuro in Serie B, categoria dalla quale sono arrivate diverse offerte sulla scrivania di Giuntoli”.

Comments

comments