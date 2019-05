Toto-panchina Juve, Deschamps smentisce le voci

Didier Deschamps, accostato alla Juventus come successore di Allegri, si tira fuori dalla corsa e pensa solo alla nazionale francese.

Un nome in meno per il toto-panchina Juve a partire da queste ore. Didier Deschamps si è tirato fuori dalla corsa come successore di Allegri, e ha dichiarato che pensa solo alla nazionale francese. Lo ha fatto tramite il portale gazzetta.it; di seguito le sue parole:

“La situazione è chiara. Tutte le mie energie e la mia concentrazione sono focalizzate sulla fase di qualificazione della Francia all’Europeo; spero che lo saranno anche dopo, per partecipare alla competizione continentale.

Anche se fa sempre piacere si parli di me per le panchine di grandi club come la Juventus, oggi il mio futuro è legato alla nazionale francese. E non c’è nessuna porta da aprire ad altre possibilità.“

