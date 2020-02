UFFICIALE – Dembelé fuori sei mesi, salta le sfide contro il Napoli

Il portale Ansa riporta le ultime su Ousmane Dembelé, attaccante del Barcellona fuori per infortunio. Notizie non proprio ottime per l’attaccante.

Dembelé, infatti, dovrà stare fuori per sei mesi, dopo l’operazione al tendine del ginocchio. I medici, si legge, sono intervenuti dopo l’infortunio al bicipite femorale destro, infortunio che ha visto la rottura del tendine prossimale.

Questo vuol dire che non sarà disponibile nelle due sfide contro il Napoli; il Barcellona chiederà alla Federcalcio spagnola di poter ingaggiare un sostituto, dato che il regolamento lo consente nel caso in cui l’infortunio superi i cinque mesi di stop.

fonte: ansa.it

