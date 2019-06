UFFICIALE. Dopo il Benevento il Napoli a Dimaro affronta anche la Cremonese

Il Napoli svolge il ritiro precampionato in Trentino a Dimaro-Folgarida dal 6 al 26 luglio. Durante le tre settimane in Val di Sole sono in programma tre amichevoli. La prima con il Benevento, la terza con la Cremonese.

La prima era già stata ufficializzata, contro il Benevento il 13 luglio.

Con un twitter la SSC Napoli ha ufficializzato anche quella del 24 luglio (la terza). L’avversario è la Cremonese compagine del campionato di Serie B.

resta da conoscere solo l’avversario dell’amichevole in programma il 19 luglio.

Napoli, amichevole contro la Cremonese il 24 luglio a Dimaro 👉🏻 https://t.co/f828a19zi4

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/IwOq3OHWPV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 18, 2019

Comments

comments