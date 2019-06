Dimaro-Folgarida -6: il programma completo del ritiro 2019 del Napoli in Trentino

Sabato 6 luglio prende il via il ritiro precampionato 2019 del Napoli. Gli azzurri hanno scelto per il nono anno consecutivo Dimaro-Folgarida in Val di Sole.

Questo il programma completo del ritiro del Napoli che inizia il 6 luglio e termina il 26 luglio:

sabato 6 luglio: arrivo della squadra a Dimaro-Folgarida e nel pomeriggio il primo allenamento;

arrivo della squadra a Dimaro-Folgarida e nel pomeriggio il primo allenamento; martedì 9 luglio: Ancelotti e 2 calciatori incontreranno il pubblico nel Centro Congressi di Folgarida;

Ancelotti e 2 calciatori incontreranno il pubblico nel Centro Congressi di Folgarida; giovedì 11 luglio: Gino Rivieccio show nella piazza di Dimaro;

Gino Rivieccio show nella piazza di Dimaro; SABATO 13 LUGLIO: CAMPO DI CARCIATO (DIMARO) AMICHEVOLE NAPOLI-BENEVENTO;

lunedì 15 luglio: 4 calciatori del Napoli incontreranno il pubblico nel Centro Congressi di Folgarida;

4 calciatori del Napoli incontreranno il pubblico nel Centro Congressi di Folgarida; giovedì 18 luglio: Sal Da Vinci e gli artisti di Made in Sud nella piazza di Dimaro;

Sal Da Vinci e gli artisti di Made in Sud nella piazza di Dimaro; VENERDÌ 19 LUGLIO: CAMPO DI CARCIATO AMICHEVOLE CON IL FERALPISALÒ;

lunedì 22 luglio: il cabaret con gli artisti di Made in Sud sempre nella piazza di Dimaro;

il cabaret con gli artisti di Made in Sud sempre nella piazza di Dimaro; MERCOLEDÌ 24 LUGLIO: CAMPO DI CARCIATO AMICHEVOLE NAPOLI-CREMONESE;

giovedì 25 luglio: presentazione della squadra nella piazza di Dimaro.

Ogni giorno (mattina e pomeriggio) alcuni calciatori del Napoli si fermeranno a firmare autografi ai tifosi nel piazzale antistante il Campo Sportivo di Carciato.

Inoltre ci saranno diverse attrazioni per bambini e famiglie nel villaggio azzurro (e non solo) allestito davanti al Campo Sportivo di Carciato.

Infine i tifosi possono godersi le meraviglie e i divertimenti che offre la splendida locations della Val di Sole.

Comments

comments