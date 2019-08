UFFICIALE – Lista Serie A del Napoli cambia: via Ounas dentro Lozano

La lista dei giocatori del Napoli di Serie A si aggiorna con le ultime operazioni effettuate; in attesa di Llorente, Ounas è fuori e dentro ci va Hirving Lozano.

Per uno che va fuori, Adam Ounas, uno ne entra, Hirving Lozano. A cambiare così è la lista dei giocatori del Napoli per la Serie A, che tiene conto degli ultimi aggiornamenti in ambito calciomercato; per ora non è ancora inserito Llorente. Per lo spagnolo faranno spazio uno tra Chiriches e Tonelli.

La Lega Serie A ha effettuato solo questo aggiornamento fino ad ora per il Napoli, che riguarda Ounas e Lozano. In realtà non sono proprio 25, dato che Gaetano è anche Under 22 ed è inserito in quella lista ed i soli Insigne e Luperto non bastano; per la Uefa inoltre Meret ed Elmas non sono considerati Under e saranno inseriti nei 17 Over 22.

Di seguito la lista completa con l’ultimo aggiornamento:

Lista Over 22

Ospina​​​​​​​

Karnezis​​​​​​​

Malcuit

Mario Rui

Chiriches​​​​​​​

Maksimovic​​​​​​​

Koulibaly​​​​​​​

Ghoulam​​​​​​​

Manolas

Tonelli​​​​​​​

Allan

Fabian​​​​​​​

Younes

Callejon

Lozano​​​​​​​

Mertens

Milik

Ospina​​​​​​​ Karnezis​​​​​​​ Malcuit Mario Rui Chiriches​​​​​​​ Maksimovic​​​​​​​ Koulibaly​​​​​​​ Ghoulam​​​​​​​ Manolas Tonelli​​​​​​​ Allan Fabian​​​​​​​ Younes Callejon Lozano​​​​​​​ Mertens Milik Over 22 formati in Italia

Di Lorenzo​​​​​​​

Hysaj

Zielinski

Verdi

Di Lorenzo​​​​​​​ Hysaj Zielinski Verdi Over 22 formati nel club

Luperto

Insigne

Luperto Insigne Under 22

Meret

Elmas

Gaetano

Comments

comments