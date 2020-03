UFFICIALE – Sampdoria-Verona rinviata al 13 maggio

Sampdoria-Verona rinviata a causa delle norme di sicurezza sul Coronavirus che stanno condizionando questa stagione di Serie A.

Sampdoria-Verona rinviata

“La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020, ha comunicato che la gara Sampdoria-Hellas Verona, valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020″. Nonostante le parole del governatore della Liguria Toti, la Lega A conferma le decisioni adottate per le partite di ieri e per quelle di oggi. Samp-Verona potrebbe dunque essere recuperata il prossimo weekend.

