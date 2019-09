Ugolini: “Lozano sposta gli equilibri. Sosta? Preziosa per due azzurri”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della condizione del Napoli di Ancelotti.

“Giusto concedere due giorni di riposo agli azzurri. Koulibaly è stato l’aspetto più rilevante della settimana. Sono stati giorni preziosi per lui, per Llorente e per Di Lorenzo per recuperare fisicamente.

Normale ci sia delusione. Sette gol presi sono troppi per una squadra come il Napoli. Sono stati giorni per riflettere e prendere le adeguate contromisure. A Torino, Ancelotti, fino al 3-0 era molto deluso, poi la rimonta ha dato molte emozioni. Il risultato finale è inutile commentarlo. C’è da fare tesoro dell’ultima mezz’ora fatta con la Juventus.

Lozano mi ha fatto un’ottima impressione. E’ un giocatore capace di spostare gli equilibri, si fa sentire in mezzo al campo e questa è un’ottima notizia. Il messicano è estremamente funzionale al progetto di Ancelotti. E’ un giocatore che arricchisce il reparto offensivo, non ha una posizione delineata di ruolo. Ancelotti vuole giocatori che sappiano fare tante cose.

Condizione Manolas – Koulibaly? La difesa la deve comandare Koulibaly, cosa che l’anno scorso faceva Albiol”.

