Il giornalista Enrico Varriale dice la sua sulla prima giornata di Champion’s delle italiane, sottolineando come solo il Napoli abbia vinto. Di seguito il post.

Una super @juventusfc domina nella ripresa ma spreca l’occasione di battere @Atleti facendosi rimontare 2 gol in pieno recupero.All’ultimo istante la prodezza di @Cristiano da solo l’illusione del gol. Turno deludente per @Atalanta_BC e @Inter, trionfale solo per @sscnapoli.

— enrico varriale (@realvarriale) September 18, 2019